Сотрудников букмекерской конторы "Росбет" уличили в незаконной игорной деятельности

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Более полутора десятков сотрудников, в том числе руководители букмекерской конторы "Росбет" задержаны по обвинению в незаконной игорной деятельности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц - соучастников преступной группы", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр преступной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По данным следствия, весной 2017 года в Москве Миронов и Фролов организовали с использованием игрового оборудования и интернета азартные игры, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере - по предварительным данным, не менее 100 млн рублей за все время работы этой схемы. "Свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет", - отмечается в пресс-релизе.

Следователи установили, что Миронов и Фролов привлекли не менее 16 человек, которые собирали оборудование, устанавливали программное обеспечение, позволяющее организовать игровой процесс, и вели бухгалтерский учет.

"Следователи провели более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской, Ярославской и Орловской областей.Были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что Фролов и еще один обвиняемый помещены под домашний арест, 15 соучастников находятся под подпиской о невыезде, а Миронов объявлен в федеральный розыск. Юридическое лицо лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности.

В операции по разоблачению группы были задействованы сотрудники столичных подразделений СК, МВД и Россгвардии, а также специалисты "Лаборатории Касперского", которые изучали программное обеспечение, отметили в ведомстве.

Статья 171.2 УК РФ, которая вменяется задержанным, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до шести лет.