Генпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за Telegram

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура не давала Роскомнадзору санкции на блокировку IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы возражений надзорного ведомства на административный иск ООО "Живая фотография". Иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору рассматривает Таганский суд Москвы.

Как сообщает издание, заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

Доступ был ограничен 16 апреля, но как следует из поступившего в суд документа, в требовании прокуратуры не говорилось о блокировке IP-адреса истца, а лишь шла речь об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, пропагандирующим деятельность ряда запрещенных в России организаций на территории Сирии, а также к четырем сервисам, позволяющим обходить блокировки.

На основании материалов адвокат Данила Бухарин, представляющий интересы ООО "Живая фотография" в суде, полагает, что Роскомнадзор превысил свои полномочия.

13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ за отказ в предоставлении ФСБ ключей шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. По данным ведомства, были заблокированы несколько миллионов IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки.