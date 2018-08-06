ВШЭ будет готовить специалистов по интернету вещей в рамках соглашения с "ГЛОНАСС"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - АО "ГЛОНАСС" и Московский институт электроники и математики имени Тихонова (МИЭМ НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве в области эффективного использования спутниковых навигационных технологий, сообщили в компании.

"Основное направление сотрудничества сторон - развитие научно-исследовательской деятельности, реализация экспериментальных программ в области навигации и интернета вещей. Целью работ является повышение качества и доступности навигационно-информационных технологий", - отметили в АО "ГЛОНАСС".

"В рамках сотрудничества с АО "ГЛОНАСС" мы планируем готовить специалистов по так называемым сквозным технологиям - беспроводной передаче, интернету вещей. На данный момент российский рынок испытывает острую нехватку высококвалифицированных кадров в этой области. Мы надеемся изменить это положение", - сказал и.о. директора, научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ Евгений Крук.