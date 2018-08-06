"Победа" зимой сократит маршрутную сеть из Москвы в пользу регионов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в осенне-зимнем расписании 2018-2019 (действует с конца октября до конца марта) сократит маршрутную сеть из Москвы в пользу регионов РФ, свидетельствует статистика перевозчика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Так, в прошлом зимнем сезоне доля направлений, обслуживаемых "Победой" из регионов, составляла 36% (при этом 16% - из Петербурга), в этом году показатель достигнет 46% (20% - петербургских). При этом частота полетов из регионов будет увеличена в два с лишним раза - до 6,2 тыс. рейсов против прошлогодних 2,8 тыс.

Новыми межрегиональными направлениями "Победы" в осенне-зимнем расписании станут рейсы из Минеральных Вод в Екатеринбург, Казань и Пермь; из Махачкалы - в Краснодар и Ростов-на-Дону; из Санкт-Петербурга в Чебоксары, сообщили в компании.

Развивать межрегиональные авиаперевозки без посадки в Москве ранее призвал президент РФ Владимир Путин. Согласно его майскому указу, к 2022 году доля таких рейсов должна достигнуть 50% от всей сети. До этого поддержку межрегиональных авиаперевозок инициировала группа "Ренова" Виктора Вексельберга, развивающая региональные аэропорты. Предложением группы было ввести пониженный НДС для рейсов, которые выполняются без посадки в Москве.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот".