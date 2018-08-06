Синоптики обещали +30 на выходных в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Небольшое похолодание в Москве в середине недели не будет долгим, жаркая погода вернется в город и область к выходным, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Я бы не сказал даже, что это похолодание - скорее, это просто небольшое понижение температуры, приближение ее к норме. Связано оно с изменением циркуляции. Но можно ли считать, что лето заканчивается? Думаю, нет", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По словам метеоролога, действительно, в понедельник, вторник и в среду возможны дожди и грозы на фоне уменьшения давления, при этом облачность закроет яркое августовское солнце, подует слабый северный ветер и температура немного снизится: в понедельник в Москве еще будет до 27 градусов, во вторник уже около 23, максимум 25 градусов, такой же температурный режим в среду.

Однако ситуация в атмосфере изменится в четверг - из Восточной Европы к Москве уже движется антициклон. С ним в Центральную Россию вернется жаркая и малооблачная погода. В четверг столбики термометров вырастут на 4-5 градусов, и к выходным метеорологи прогнозируют возвращение в Москву +30 и ясное небо.

Вильфанд отметил, что "критериев лета" может быть много, но лично он ориентируется на купальный сезон в Москве. "Купальный сезон не заканчивается, поэтому лето продолжается. И до середины августа он гарантирован метеорологами", - сказал ученый, добавив, что в Москве-реке на севере от столицы температура воды сейчас составляет вполне комфортные 22-23 градуса.