Главные новости
В РоссииЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказанияВ миреБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииЭкономикаМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
В России

Шестун подаст в суд из-за отказа в регистрации кандидатом в главы Серпуховского района

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В связи с отказом территориальной избирательной комиссии (ТИКа) Серпуховского района Подмосковья зарегистрировать Александра Шестуна в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района будет подготовлено обращение в суд, заявила "Интерфаксу" его супруга Юлия Шестун.

"В ближайшие дни нами будут поданы судебные иски по этому поводу. И мы намерены идти и до Верховного и до Конституционного суда", - сказала Шестун.

Как сообщалось, ТИК признала все подписи, собранные в поддержку Шестуна, недействительными, поскольку подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета.

МоскваГлава Серпуховского района Подмосковья написал жалобу на начальника СИЗОЧитать подробнее

По словам Юлии Шестун, доверенность на открытие специального избирательного счета так и не была выдана Шестуну ни СИЗО-5, ни СИЗО-2, ни следствием.

Она добавила, что опасается, что и ее снимут с выборов главы района. 28 июля ТИК зарегистрировала ее в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района.

14 июня Басманный суд Москвы арестовал Александра Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 гг. он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

Как сообщала жена Шестуна Юлия, 26 июня он написал на имя начальника СИЗО ходатайство об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах, в удовлетворении которых, однако, было отказано "под предлогом необходимости получения разрешения у следователя".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с Шестуна. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также заявляла, что направила в Генпрокуратуру письмо по этому поводу.

В конце июля глава Серпуховского района объявил голодовку. По словам сотрудника Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева, причины голодовки следующие: сложности в доступе адвокатов к нему (за все время пребывания в СИЗО "Лефортово" адвокаты смогли пройти к нему только один раз - 30 июля), незаверение доверенности на имя жены для подачи документов в избирательную комиссию, и избранная мера пресечения.

Главой Серпуховского района Шестун впервые был избран в 2003 году, переизбирался в 2008 и 2013 гг.

В конце июня супруга А.Шестуна заявила о намерении своего мужа баллотироваться на пост руководителя района в ходе сентябрьских выборов 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Александр Шестун, Подмосковье, Серпуховский район

Новости по теме

В России
Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказанияЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания
Летом прошлого года он был осужден на два года колонииПодробнее
 Генпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за TelegramГенпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за Telegram
Владелец заблокированного сайта требует признать незаконными действия РоскомнадзораПодробнее
 На химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установкаНа химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установка
Пожарные не обнаружили горения, есть пострадавшиеПодробнее
 Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августаПогибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа
Тела журналистов, убитых в Африке, доставили в столицу в ночь на воскресеньеПодробнее
Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"
Как отметили в Союзе журналистов, погибших в ЦАР товарищей, предположительно, похоронят 8 августаПодробнее
 Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в МосквуТела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву
Останки будут переданы СК, о дате похорон пока неизвестноПодробнее
 Стивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с СШАСтивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с США
Ведомство отмечает, что это тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционнойПодробнее
 В связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае 6 августа объявят днем траураВ связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае 6 августа объявят днем траура
Вертолет разбился утром 4 августа, на его борту находились 18 человек, все погибли Подробнее
 Экипаж упавшего Ми-8 неверно оценил дистанции до взлетевшего ранее вертолетаЭкипаж упавшего Ми-8 неверно оценил дистанции до взлетевшего ранее вертолета
Командир пытался предпринять маневр, чтобы избежать столкновения, но не успелПодробнее
 Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском краеОпубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае
Вертолет перевозил рабочих нефтяного месторождения, все они погиблиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказанияВ миреБолее 90 человек стали жертвами землетрясения в ИндонезииЭкономикаМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХВ миреСаудовская Аравия выдворит посла КанадыВ миреГоссекретарь США объявил об ужесточении санкций против ИранаВ миреВ Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человек

Определились потенциальные соперники "Спартака" в раунде плей-офф ЛЧ

Политическая обстановка вокруг России и Украины превратила жеребьевку в пустую формальность Подробнее

В Ярославле открыли производство модулей перспективных космических аппаратов

В России увековечат 20 мест казни жертв Холокоста

Следователи завели дело на экс-начальника колонии, где содержался активист Дадин

Московские власти обещали открыть на ВДНХ "Диснейленд"

Рогозин заявил о подготовке федеральной целевой программы по ракете сверхтяжелого класса

Французский шеф-повар Жоэль Робюшон скончался в Швейцарии

Евтушенков не исключил продажи "Системой" контроля в "Детском мире"

Серебренников отверг причастность к управлению финансами в проекте "Платформа"

Дело о гибели двух подростков, смытых течением, завели в Сочи

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 августа

Полицейский, учитель и охранник оказались самыми востребованными вакансиями среди служащих в Москве

Погибшие в ЦАР журналисты удостоены премии "Редколлегия" за мужество и преданность профессии

ЕС выразил сожаление из-за восстановления санкций США против Ирана

Семьи цыган покинули поселение в Белгородской области после убийства девочки

Шестун подаст в суд из-за отказа в регистрации кандидатом в главы Серпуховского района

Мосгорсуд оставил Серебренникова и Апфельбаум под домашним арестом

Долгострой на площади у Павелецкого вокзала будет завершать группа ПИК

Долгострой на площади у Павелецкого вокзала будет завершать группа ПИКОсновной владелец группы Сергей Гордеев выкупил у БТА банка один из скандальных девелоперских проектов Москвы Подробнее

Первая за 8 лет партия российской пшеницы прибыла в Бразилию

Синоптики обещали +30 на выходных в Москве

Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за репосты и "лайки" в соцсетях

Петербургская епархия не будет помогать семье женщины, погибшей в ДТП с участием настоятеля собора

Суд отложил рассмотрение дела о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн

Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млнПо мнению специалиста, основную часть работы над полотном выполнил один из учеников Леонардо Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru