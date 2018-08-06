Шестун подаст в суд из-за отказа в регистрации кандидатом в главы Серпуховского района

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В связи с отказом территориальной избирательной комиссии (ТИКа) Серпуховского района Подмосковья зарегистрировать Александра Шестуна в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района будет подготовлено обращение в суд, заявила "Интерфаксу" его супруга Юлия Шестун.

"В ближайшие дни нами будут поданы судебные иски по этому поводу. И мы намерены идти и до Верховного и до Конституционного суда", - сказала Шестун.

Как сообщалось, ТИК признала все подписи, собранные в поддержку Шестуна, недействительными, поскольку подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета.

По словам Юлии Шестун, доверенность на открытие специального избирательного счета так и не была выдана Шестуну ни СИЗО-5, ни СИЗО-2, ни следствием.

Она добавила, что опасается, что и ее снимут с выборов главы района. 28 июля ТИК зарегистрировала ее в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района.

14 июня Басманный суд Москвы арестовал Александра Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 гг. он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

Как сообщала жена Шестуна Юлия, 26 июня он написал на имя начальника СИЗО ходатайство об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах, в удовлетворении которых, однако, было отказано "под предлогом необходимости получения разрешения у следователя".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с Шестуна. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также заявляла, что направила в Генпрокуратуру письмо по этому поводу.

В конце июля глава Серпуховского района объявил голодовку. По словам сотрудника Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева, причины голодовки следующие: сложности в доступе адвокатов к нему (за все время пребывания в СИЗО "Лефортово" адвокаты смогли пройти к нему только один раз - 30 июля), незаверение доверенности на имя жены для подачи документов в избирательную комиссию, и избранная мера пресечения.

Главой Серпуховского района Шестун впервые был избран в 2003 году, переизбирался в 2008 и 2013 гг.

В конце июня супруга А.Шестуна заявила о намерении своего мужа баллотироваться на пост руководителя района в ходе сентябрьских выборов 2018 года.