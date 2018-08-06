Серебренников отверг причастность к управлению финансами в проекте "Платформа"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств, заявил, что, вопреки утверждениям следствия, никогда не занимался финансовым управлением проекта "Платформа".

"Это абсолютно не так. Я никогда не участвовал в управлении финансами в рамках "Платформы". По просьбе Минкультуры я подписал три соглашения о субсидиях - документы, по которым деньги предоставлялись, но не тратились. У следствия нет ни одного документа, подписанного мною, в соответствии с которым денежные средства тратились", - сказал режиссер, выступая в понедельник в Мосгорсуде.

Ранее и.о. замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что Серебренников имел доверенность на управление финансами проекта "Платформа" и что выделяемые "Седьмой студии" бюджетные средства после обналичивания тратились не на спектакли , а "на совершенно иные цели" - в частности, возвращались руководству организации.

По словам режиссера, защита не обнаружила в материалах уголовного дела ни одной его подписи "под финансовыми распорядительными документами". "Таких документов не может быть. Я никогда не занимался распоряжением денежными средствами, не занимал никакой административной должности", - отметил он.

Кроме того, режиссер, подчеркнул, что "иные цели", о которых упомянул в разговоре с "Ъ" Голкин - "это и есть создание проекта "Платформа". "Никаких "иных" целей, кроме этих, у меня, у нас не было", - заключил Серебренников.

В понедельник Мосгосруд признал законным продление домашнего ареста режиссеру до 22 августа и до 19 сентября - бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", в том числе Серебренникову и Апфельбаум, инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа".