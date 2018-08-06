Слуцкий попросил сенатора Рэнда Пола помочь освободить из-под стражи Бутину

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU -- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился с просьбой к сенатору Рэнду Полу оказать содействие в смягчении меры пресечения задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

"Если вы, сенатор Пол, возвысите свой голос в защиту Марии Бутиной, в пользу хотя бы изменения ей меры пресечения - хотя бы освобождения ее из-под стражи; а мы просим ее освобождения и возможности вернуться на родину, вы, действительно покажите себя как человека с большой буквы", - сказал Слуцкий, принимая в комитете в понедельник делегацию американских политиков.

Глава комитета заявил, что девушка "абсолютно необоснованно была арестована недавно в Соединенных Штатах по совершенно надуманному обвинению".

Как напомнил депутат, Бутину обвиняют в том, что она не зарегистрировалась как иностранный агент. Но род ее деятельности в одной из американских структур "никоим образом не подразумевал такой обязательной регистрации", подчеркнул Слуцкий. "Тем не менее, ей предъявляются весьма серьезные обвинения и она заключена под стражу", - добавил он.

16 июля Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной обвинения в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Суд оставил ее под стражей вплоть до начала судебного разбирательства по ее делу.