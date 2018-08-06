Установку петербургской песочницы без песка признали законной

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга не выявила нарушений закона при установке в Центральном районе города песочницы без песка за 350 тыс. рублей на игровой площадке за 5 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в общественном движении "Центральный район за комфортную среду обитания", ранее активисты попросили городскую прокуратуру проверить законность обустройства детской площадки во дворе дома 29 по 6-й Советской улице.

"В ходе настоящей проверки изучением контракта (на установку песочницы - ИФ) нарушений требований федерального закона "О контрактной..." и бюджетного законодательства не установлено. Постановленное и смонтированное детское игровое оборудование, включая детскую песочницу Comic, соответствует требованиям конкурсной документации и условиям контракта. Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в отношении сотрудников СПбГКУ "Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга" в настоящее время не установлено", - говорится в ответе прокуратуры на запрос активистов, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Активисты обратили внимание на госконтракт, в рамках которого была оборудована детская площадка за 5 млн рублей с песочницей без песка за 350 тыс. рублей.

Комментируя ситуацию, пресс-служба администрации Центрального района Петербурга сообщила, что "детская песочница - игровой домик, которая оборудована на площадке с тартановым (резиновым - ИФ) покрытием, не предполагает использование песка как такового". Также в администрации района подчеркнули, что площадка была оборудована "по многочисленным просьбам жителей", а стоимость оборудования назвали рыночно обоснованной.