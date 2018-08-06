Пьяный посетитель клуба в Ростове-на-Дону застрелил оппонента из травматики

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю за стрельбу из травматического пистолета, в результате которой один человек убит, двое госпитализированы. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"По данным следствия, 3 августа на улице Товарищеской в Ростове-на-Дону подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в ранее незнакомых ему трех мужчин. В результате полученных ранений один из мужчин скончался на месте, остальные были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник СУ СКР уточнил, что ссора произошла на территории бильярдного клуба, поссорившиеся посетители были из разных компаний.