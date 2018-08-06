В России

Два человека погибли в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковыми машинами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще трое получили травмы в ДТП с участием трех грузовых и четырех легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом в понедельник сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Автомобильная авария произошла на 122-м км автодороги "Краснодар - Кропоткин" около 14:00 по Москве", - сказал сотрудник пресс-службы.

Аварию, по данным полиции, спровоцировал легковой автомобиль Nissan, который столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Hyundai. После чего Hyundai отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

От столкновения грузовик Volvo потерял управление и столкнулся с "автопоездом" Scania, который съехал с дороги и опрокинулся.

Volvo при этом продолжал неуправляемое движение, столкнулся с еще одним грузовым автомобилем MAN и перевернулся на легковые автомобили ВАЗ и "Лада".

В результате, от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир ВАЗ, пострадали - водитель грузовика Volvo, водитель Hyundai и два пассажира, один из которых - ребенок 2011 года рождения.

В результате ДТП на месте от полученных ранений скончались два человека, еще три человека, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии госпитализированы.

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Теги: Краснодарский край, ДТП
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