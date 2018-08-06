Главные новости
В миреПосольство РФ в Лондоне не получало запрос на экстрадицию россиян по "делу Солсбери"В РоссииСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегВ РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах
В России

Магнолии и сирень второй раз зацвели в Калининграде из-за жары

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде в ботаническом саду Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта второй раз в году зацвели некоторые кусты и деревья.

"Жаркая и часто дождливая погода стала причиной "внепланового" цветения некоторых видов кустарников и растений. В результате сегодня цветы красуются на магнолиях, сирени и гамамелисе, который называют "волшебный орех", - сообщили "Интерфаксу" в ботаническом саду.

Это природное явление хоть и не уникальное, но весьма редкое для Калининграда, добавили в учреждении.

По информации Гидрометцентра РФ, в последние несколько недель столбики термометров в Калининграде достигали отметки 25-28 градусов, в ближайшие дни ожидается до 33 градусов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Калининград

Новости по теме

В России
Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег
По данным Генконсульства России в Нью-Йорке, задержания прошли в период с 1 по 3 августаПодробнее
 Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах
По словам министра, рост стоимости коммунальных услуг ограничен закономПодробнее
 Суд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке Telegram
Иск к регулятору подала компания ООО "Живая фотография"Подробнее
 Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказанияЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания
Летом прошлого года он был осужден на два года колонииПодробнее
Генпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за TelegramГенпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за Telegram
Владелец заблокированного сайта требует признать незаконными действия РоскомнадзораПодробнее
 На химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установкаНа химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установка
Пожарные не обнаружили горения, есть пострадавшиеПодробнее
 Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августаПогибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа
Тела журналистов, убитых в Африке, доставили в столицу в ночь на воскресеньеПодробнее
 Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"
Как отметили в Союзе журналистов, погибших в ЦАР товарищей, предположительно, похоронят 8 августаПодробнее
 Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в МосквуТела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву
Останки будут переданы СК, о дате похорон пока неизвестноПодробнее
 Стивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с СШАСтивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с США
Ведомство отмечает, что это тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционнойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 августа6 фото
06 августа
Фотохроника 6 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегВ РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВ РоссииСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramМоскваНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУВ РоссииЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания

Посольство РФ в Лондоне не получало запрос на экстрадицию россиян по "делу Солсбери"

Ранее о подготовке соответствующего запроса сообщила газета The Guardian Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 6 августа

Взрыв в Болонье, выход на свободу лидера "Шалтая-Болтая" и призыв Mail.ru амнистировать осужденных за репосты Подробнее

Фотохроника 6 августа

Фотохроника 6 августа6 фото

Соратники Навального подали документы на возобновление регистрации партии

Индекс МосБиржи закрылся ростом вблизи 2300п, индекс РТС снизился на закрытии торгов

Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 84

Рубль подешевел к доллару и евро в ожидании новостей об антироссийских санкциях

Трамп поддержал идею расследовать предположительную связь Демпартии с Москвой

Магнолии и сирень второй раз зацвели в Калининграде из-за жары

Дело сестер Хачатурян об убийстве их отца передано в центральный аппарат СКР

Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег

Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегПо данным Генконсульства России в Нью-Йорке, задержания прошли в период с 1 по 3 августа Подробнее

"Матч ТВ" в среду покажет игру между греческим ПАОКом и московским "Спартаком"

Facebook предложила банкам США делиться с ней финансовыми данными пользователей

Сотрудники российского Forbes сообщили о задержке зарплаты

Суд в Москве приговорил подростка к штрафу в 45 тыс. руб. за антисемитский пост

Средняя зарплата в западной Германии оказалась на четверть выше, чем в восточной

Пожарные ликвидировали открытое горение в Волгоградском аграрном университете

Полиция Латвии задержала защитника русских школ Илью Козырева

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru