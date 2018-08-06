Магнолии и сирень второй раз зацвели в Калининграде из-за жары

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде в ботаническом саду Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта второй раз в году зацвели некоторые кусты и деревья.

"Жаркая и часто дождливая погода стала причиной "внепланового" цветения некоторых видов кустарников и растений. В результате сегодня цветы красуются на магнолиях, сирени и гамамелисе, который называют "волшебный орех", - сообщили "Интерфаксу" в ботаническом саду.

Это природное явление хоть и не уникальное, но весьма редкое для Калининграда, добавили в учреждении.

По информации Гидрометцентра РФ, в последние несколько недель столбики термометров в Калининграде достигали отметки 25-28 градусов, в ближайшие дни ожидается до 33 градусов.