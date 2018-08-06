Дело сестер Хачатурян об убийстве их отца передано в центральный аппарат СКР

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают мотив убийства тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила Хачатуряна, дело передано в центральный аппарат СК, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России уголовное дело об убийстве жителя города Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета России", - сказала Петренко.

По ее словам, "наряду с установлением мотива убийства в рамках расследования следователи тщательно исследуют все обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, условия жизни семьи, характеризующие данные обвиняемых, а также иные сведения, имеющие значение для расследования. Следствие выяснит, не совершались ли противоправные действия в отношении девушек со стороны отца".

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в его убийстве задержали трех его дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным СКР, на допросе девушки признали вину, объяснив свой поступок тем, что отец на протяжении долгого времени причинял им моральные страдания. Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер Хачатурян.