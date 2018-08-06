Что произошло за день: понедельник, 6 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сотрудники ФБР США задержали в начале августа четырех граждан РФ, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. Генконсульство России в Нью-Йорке направило запрос в ФБР с просьбой предоставить консульский доступ к задержанным российским гражданам.

- Взрыв произошел близ аэропорта итальянской Болоньи, два человека погибли, еще 84 пострадали. По предварительным данным, взорвался грузовик, перевозивший горючее, который попал в ДТП.

- Министр инфраструктуры Украины заявил, что Киев может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. На сегодняшний день с Украины в Россию ездят только поезда формирования "Укрзализницы", единственный поезд РЖД, идущий через Украину транзитом, это Москва-Кишинев.

- Осужденный за неправомерный доступ к компьютерной информации лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел на свободу. Он стал одним из первых, кому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей.

- Суд Москвы отказался удовлетворить иск ООО "Живая фотография" к Роскомнадзору из-за блокировки мессенджера Telegram. Представитель Роскомнадзора заявил в суде, что регулятор использовал "общедоступное программное обеспечение" для блокировки мессенджера. "Ведомости" сообщили, что Генпрокуратура не давала Роскомнадзору санкции на блокировку IP-адресов в ходе борьбы с Telegram.

- Компания Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков" в соцсетях и декриминализацию подобных случаев. Тем временем, барнаульская студентка размещавшая в соцсетях признанные экстремистскими картинки, отказалась от признательных показаний.

- Facebook обратилась к крупным американским банкам - JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и U.S.Bancorp - с предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей, чтобы иметь возможность разрабатывать новые сервисы.

- Суд удовлетворил ходатайство о закрытом рассмотрении дела о разделе имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака. Суд отложил на конец августа рассмотрение дела о разводе и разделе имущества.

- Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник Руслан Салимгареев успешно поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета им. Ломоносова, при поступлении он набрал 507 баллов.