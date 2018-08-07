Рабочий из Таджикистана погиб при ремонте школы в Иркутской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - По факту гибели иностранного рабочего во время ремонта в школе города Шелехова Иркутской области проводится доследственная проверка, сообщила во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, 48-летний разнорабочий упал с крыши здания. "В тяжелом состоянии иностранный гражданин был доставлен в районную больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Травмы, полученные им при падении, оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что погибший являлся гражданином Таджикистана и находился на территории РФ на законных основаниях.