Спасатели вывели двоих горняков из обрушившейся шахте в Донбассе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Два горняка из обрушившейся шахты в Донбассе найдены живыми, судьба ещё двоих остается неизвестной, говорится в сообщении МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"7 августа в 3:10 обнаружены и в 4:15 извлечены и подняты на поверхность два забойщика. Горняки не пострадали. По состоянию на 7:00 судьба остальных двух горняков остается неизвестной",- сказано в тексте сообщения.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы продолжаются.

Накануне сообщалось, что в 14:00 произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии ОП "Шахтоуправление "Волынское" ГП "Торезантрацит". На момент обрушения в лаве находилось 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность, четыре горняка оказались заблокированными на аварийном участке.