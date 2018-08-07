В Иркутской области предотвратили экологическую катастрофу из-за врезки в нефтепровод

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела шести жителей Ангарска Иркутской области, которые два года рыли подземный тоннель до магистрального нефтепровода, чтобы организовать хищение нефти. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Когда до цели оставалось 3 метра, их действия были пресечены полицейскими", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за два года сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, причем работали они вручную при помощи лопат.

Во время обысков у фигурантов изъяли металлические трубы и резиновые шланги, предназначенные для откачки нефти, а также оборудование, которое могло использоваться при сооружении незаконной врезки в нефтепровод.

В сообщении приводятся данные ООО "Транснефть-Восток" и администрации Ангарска, согласно которым, попытка врезки в магистральный нефтепровод могла привести к экологической катастрофе.

"По мнению экспертов, существовала практически стопроцентная вероятность техногенной аварии, в результате которой нефть, находящаяся под большим давлением, попала бы в реку Ангару. По другому сценарию мог произойти пожар, который бы перекинулся на расположенные рядом нефтяные резервуары, объемом 50 тыс. тонн", - отмечается в пресс-релизе.

"Можно только предполагать размеры ущерба, площадь загрязнения и возможные жертвы. В группу риска попадают и рядом расположенные предприятия, и автомобили, проезжающие по трассе, и в целом жители Ангарска, поскольку в случае пожара ядовитое облако накрыло бы весь город", - цитирует пресс-служба специалиста по охране труда ООО "Транснефть-Восток" Константина Хмелькова.

Действия участников преступной группы квалифицированы по части 1 статьи 30 части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере), им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД, дело передано в Ангарский городской суд.