В УФСИН по Курганской области сообщили о сбежавшем заключенном

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Розыск заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в минувший четверг, ведут Курганской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСИН России по региону.

"Отбывавший наказание за разбой 26-летний Владислав Пьянков 2 августа самовольно покинул рабочее место, находящееся в гараже в колонии-поселения при ИК-6 в поселке Иковка", - сказали в пресс-службе.

Там, где он отбывал свой четырехлетний срок, режимом не предусмотрен тотальный контроль за осужденными. Они находятся без охраны, могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по исправительному учреждению и поселку.

В ориентировке на сбежавшего сообщается, что он имеет навыки самообороны, поскольку занимался в секции каратэ и рукопашного боя, а также склонен к совершению краж, грабежей, алкоголизму и бродяжничеству.