Телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров 30 млн рублей, задержали в трех регионах РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров 30 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Подозреваемые, находясь в столице, вели телефонные переговоры с 82-летней жительницей города Семилуки Воронежской области. Под предлогом выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные лекарства они убедили пенсионерку в необходимости перевода более 500 тысяч рублей на подконтрольный им счет", - сказала Волк, отметив, что женщина действительно перевела злоумышленникам.

Представитель МВД добавила, что таким же образом они завладели деньгами еще двух пенсионеров из Воронежской области. Кроме того, следствие имеет основания полагать, что подозреваемые совершили более двухсот подобных мошенничеств в отношении жителей различных регионов страны.

"Задержаны участники организованной группы, подозреваемые в совершении серии хищений денежных средств жителей различных регионов России путем обмана с использованием средств мобильной связи. По предварительным данным, сумма материального ущерба - около 30 миллионов рублей", - сказала Волк.

По ее словам, задержаны девять жителей Московской и Калужской областей, а также москвичи в возрасте от 26 до 54 лет, среди которых две женщины и семеро мужчин, один из которых ранее судим за аналогичное преступление. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).