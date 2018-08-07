В полиции Астрахани прокомментировали жесткое задержание 16-летней девушки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Астрахани начали служебную проверку по инциденту о применении силы в отношении 16-летней наездницы во время ее задержания. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД РФ по региону во вторник.

На видео этого задержания, распространяемом в социальных сетях, очевидцы уточняют, что к девушке подошли полицейские, когда она убирала навоз за лошадью, на которой передвигалась по городу. Утверждается, что ее "насильно тащили в машину за волосы". Сама задержанная на видео вырывается и кричит.

"Началась внутренняя проверка, во время которой оценят адекватность применения силы сотрудниками полиции и представителем казачества", - сказал представитель пресс-службы регионального УМВД.

По его словам, 16-летняя девушка катала детей на Центральной набережной Волги.

"Она проигнорировала законные требования полицейских, оказала сопротивление, оторвала одному из сотрудников погон, пуговицы, нагрудный знак и видеорегистратор", - уточнил представитель полиции.

Собеседник агентства добавил, что на девушку составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Материалы по факту сопротивления наездницы во время задержания переданы в СУ СКР по Астраханской области.