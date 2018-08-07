"Трансконтейнер" отозвал иск к ФАС после согласования покупки Global Ports

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" отозвал иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, в октябре 2017 года отказавшей оператору в покупке терминала группы Global Ports (ЗАО "Логистика-Терминал", Санкт-Петербург), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ведомство мотивировало свое решение тем, что доля оператора "на рынках услуг по предоставлению контейнеров и фитинговых платформ превышает 50%", то есть он занимает доминирующее положение. При этом доля "Логистики-Терминал" на рынке транспортной обработки контейнеров в "сухих портах" Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляла 60% в 2016 г., а ее грузооборот (174 тыс. TEU) был близок к нормативной мощности (200 тыс. TEU).

"Приобретение создаст вертикальную цепочку ключевых транспортных активов (фитинговых платформ, контейнеров и "сухого порта"), что позволит воздействовать на общие условия контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург, что может привести к усилению доминирующего положения "Трансконтейнера", - отмечала ФАС.

"Трансконтейнер" пытался убедить регулятора в ошибочности его позиции, однако результатов это не дало, и весной оператор опротестовал решение антимонопольной службы в суде. При этом в начале июня (спустя несколько дней после того, как стало известно о том, что компанию может возглавить менеджер структур Evraz, которые в конце 2017 г. стали владельцем 24,5% акций) ведомство согласилось заново рассмотреть ходатайство. "Трансконтейнер" его подал, и в середине июля оно было удовлетворено. Закрытие сделки ожидается до конца 2018 г., говорил журналистам заместитель генерального директора оператора Виктор Марков.