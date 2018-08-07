Два правозащитных проекта Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Работа движения "За права человека" и фонда "В защиту прав заключенных" в 2019 году находится под угрозой из-за отказа в предоставлении президентского гранта, сообщил руководитель организаций, правозащитник Лев Пономарев.

"Наши организации финансируются президентскими грантами, отказались от иностранных денег и вышли из списка иноагентов. Я семь лет получаю президентские гранты, а в этом году, весной, нам отказали", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

По его словам, заявки на финансирование в 2019 году подавались от двух организаций - движения "За права человека" и фонда "В защиту прав заключенных".

"Есть еще одна возможность, до 15 сентября подать заявку, я ее готовлю, но у меня есть ощущение, что не случайно мне не дали. Вообще правозащитникам мало дали, насколько я помню, только "Московская хельсинкская группа" что-то получила, это настораживает", - добавил Пономарев. "Судьба двух больших организаций находится под угрозой", - подчеркнул правозащитник.

Пономарев сообщил, что возглавляемые им организации не могут вновь начать получать иностранное финансирование, так как они интенсивно взаимодействуют с российскими органами власти и силовыми структурами, "оказывают на них давление в рамках "мирного принуждения" к соблюдению закона и прав человека".

Он добавил, что обращался с предложениями о финансировании к российскому бизнесу, однако получил отказ, и в настоящий момент намерен организовать сбор пожертвований от граждан.