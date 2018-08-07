В Москве простились с погибшим в ЦАР журналистом Орханом Джемалем

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Московской сборной мечети завершилась церемония прощания с журналистом Орханом Джемалем, которой вместе с коллегами был убит в Центральноафриканской республике.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в мечети, где был совершен исламский похоронный обряд джаназа, собрались родственники, друзья и коллеги журналиста.

По словам президента Исламского культурного центра России (Общественного крыла Совета муфтиев России) Абдул-Вахеда Ниязова, Джемаль был незаурядной личностью. "При том, что он был такой бунтарь, сорвиголова, он всегда был против несправедливости, жлобства, но при этом он всегда был большим ребенком и романтиком", - сказал Ниязов.

Он добавил, что по своему менталитету Джемаль "оставался где-то в 70-80-х годах, когда он родился". "Вот то лучшее, что заложили в него родители, оно осталось в нем: эта романтика, эта вера в справедливость, вера в дружбу, вера в любовь", - сказал Ниязов.

Он обратил внимание на то, сколько разных людей собрались на территории мечети. "Даже когда он ушел, посмотрите какое количество разных людей, мусульман и не мусульман, азербайджанцев, татар, кавказцев, русских, евреев, армян он объединил здесь. Только здесь. А сколько он объединил в России и во всем мире", - сказал президент исламского культурного центра.

Журналист будет похоронен во вторник на мусульманской части Хованского кладбища.

В ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Джемалю был 51 год. С 1995 года работал в газетах "Вечерняя Москва", "Вечерний курьер", "Независимая газета", "Новая газета", "Версия" (в последних двух возглавлял отдел политики), был обозревателем журнала "Русский Newsweek", сотрудничал с рядом других журналов и интернет-изданий. Работал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии.

В 2000 году был одним из создателей "Союза религиозных журналистов", а в 2003 году - "Мусульманского союза журналистов России". В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором Агентства журналистских расследований "Следственный комитет" при Союзе журналистов России.

Автор книги "Хроники пятидневной войны" (2008 год) о российско-грузино-осетинском военном конфликте 2008 года, в котором он сопровождал батальон "Восток".

В августе 2011 года Джемаль был ранен в ногу во время битвы за Триполи в Ливии.