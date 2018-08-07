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Для главы службы безопасности Русского музея потребовали семь лет колонии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Прокурор просит приговорить к семи годам заключения руководителя службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову, обвиняемую в мошенничестве при закупке охранного оборудования.

"Просим признать И.Кузнецову виновной и назначить ей наказание в виде семи лет колонии общего режима", - сказал прокурор в ходе прений в Смольнинском районном суде города во вторник.

Для второго фигуранта дела, гендиректора ООО "Фрейм" Николая Дурасова, прокурор попросил девять лет колонии.

Кузнецова и Дурасов обвиняются в мошенничестве на сумму около 4 млн рублей при закупке оборудования для обеспечения безопасности Русского музея. По версии следствия, Дурасов продал музею оборудование по завышенной цене.

После предъявления обвинения весной 2016 года Кузнецова была арестована. Позже суд сменил ей меру пресечения на домашний арест, а через год отпустил под подписку о невыезде.

Оба фигуранта вину не признают.

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Теги: Ирина Кузнецова, Русский музей

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