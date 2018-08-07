Замглавы Минкомсвязи назначен Олег Иванов из Роскомнадзора

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Олега Иванова из Роскомнадзора заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение от 6 августа опубликовано на сайте правительства.

О том, что Иванов может перейти в Минкомсвязи, источники "Интерфакса" рассказывали в середине июля. Ранее Иванов занимал (с 2011 года) пост заместителя главы Роскомнадзора.

В мае этого года Минкомсвязи было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главой ведомства стал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Носков.

Из команды прежнего главы Минкомсвязи Николая Никифорова ведомство покинули четыре заместителя министра: Алексей Козырев, Дмитрий Алхазов, Рашид Исмаилов и Михаил Евраев. На позиции замминистра пришли Евгений Кисляков и Олег Войтенко, оба из Аналитического центра при правительстве РФ.