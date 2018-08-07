Правозащитники сообщили, что Макаров попал в ШИЗО за отказ убирать туалет под видеозапись

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Осужденный Евгений Макаров, подвергнутый пыткам в ярославской колонии, помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ мыть унитаз под видеозапись, сообщили в фонде "Общественный вердикт".

"По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания - ШИЗО", - говорится в заявлении фонда, распространенном во вторник.

В нем отмечается, что "начальство колонии не препятствует тюремной субкультуре, а использует ее для оказания давления на заключенных".

"Когда Руслан Вахапов сидел в ШИЗО колонии №1, то ему приносили еду в "пробитых" мисках, т.е. посуде, которой могут пользоваться только заключенные из категории "неприкасаемых". Это вынудило его отказываться от еды и голодать. Из ШИЗО Вахапова выводили под руки, т.к. он не мог самостоятельно передвигаться", - заметили в фонде.

По мнению "Общественного вердикта", "в данном случае администрация ИК-8 оказывает давление на Макарова, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1".

В Европейском суде по правам человека на рассмотрении находятся жалобы "заключенных A.M. 78224/16 и Y.M. 78399/16 против России", поданные в ноябре 2016 года. "Это знаковые жалобы, т.к. Европейский Суд впервые будет рассматривать влияние неформальных тюремных правил на соблюдение прав человека", - подчеркнули правозащитники. Общественный вердикт участвовал в подготовке меморандума, необходимого для участия третьей стороны в рамках рассмотрения этой жалобы, добавили в фонде.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования были арестованы 11 человек.

Ярославский облсуд во вторник рассматривает четыре апелляции на арест сотрудников колонии, которые проходят по этому уголовному делу.