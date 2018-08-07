Главные новости
В РоссииМедведев предупредил о потенциальном конфликте в случае принятия Грузии в НАТОЭкономикаШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСЭкономикаЕС обещал поощрять компании, ведущие бизнес с Ираном в противовес санкциям США
В России Дело о пытках в ярославской колонии

Правозащитники сообщили, что Макаров попал в ШИЗО за отказ убирать туалет под видеозапись

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Осужденный Евгений Макаров, подвергнутый пыткам в ярославской колонии, помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ мыть унитаз под видеозапись, сообщили в фонде "Общественный вердикт".

"По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания - ШИЗО", - говорится в заявлении фонда, распространенном во вторник.

В нем отмечается, что "начальство колонии не препятствует тюремной субкультуре, а использует ее для оказания давления на заключенных".

"Когда Руслан Вахапов сидел в ШИЗО колонии №1, то ему приносили еду в "пробитых" мисках, т.е. посуде, которой могут пользоваться только заключенные из категории "неприкасаемых". Это вынудило его отказываться от еды и голодать. Из ШИЗО Вахапова выводили под руки, т.к. он не мог самостоятельно передвигаться", - заметили в фонде.

По мнению "Общественного вердикта", "в данном случае администрация ИК-8 оказывает давление на Макарова, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1".

В Европейском суде по правам человека на рассмотрении находятся жалобы "заключенных A.M. 78224/16 и Y.M. 78399/16 против России", поданные в ноябре 2016 года. "Это знаковые жалобы, т.к. Европейский Суд впервые будет рассматривать влияние неформальных тюремных правил на соблюдение прав человека", - подчеркнули правозащитники. Общественный вердикт участвовал в подготовке меморандума, необходимого для участия третьей стороны в рамках рассмотрения этой жалобы, добавили в фонде.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования были арестованы 11 человек.

Ярославский облсуд во вторник рассматривает четыре апелляции на арест сотрудников колонии, которые проходят по этому уголовному делу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ярославская область, Евгений Макаров

Новости по теме

В России
Голодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan IDГолодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan ID
Правительство рассматривает возможность продлить этот период до Универсиады в Красноярске - то есть до марта 2019 годаПодробнее
 Медведев пригрозил потенциальным конфликтом в случае принятия Грузии в НАТОМедведев пригрозил потенциальным конфликтом в случае принятия Грузии в НАТО
Альянс все еще рассматривает Россию в качестве потенциального противника, уверен премьер РФПодробнее
 Сотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денегСотрудники ФБР задержали четырех граждан РФ по подозрению в отмывании денег
По данным Генконсульства России в Нью-Йорке, задержания прошли в период с 1 по 3 августаПодробнее
 Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах
По словам министра, рост стоимости коммунальных услуг ограничен закономПодробнее
Суд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке Telegram
Иск к регулятору подала компания ООО "Живая фотография"Подробнее
 Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказанияЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания
Летом прошлого года он был осужден на два года колонииПодробнее
 Генпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за TelegramГенпрокуратура заявила, что не давала санкцию на блокировку IP-адресов из-за Telegram
Владелец заблокированного сайта требует признать незаконными действия РоскомнадзораПодробнее
 На химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установкаНа химкомбинате под Тулой, где произошел хлопок, была повреждена установка
Пожарные не обнаружили горения, есть пострадавшиеПодробнее
 Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августаПогибшего в ЦАР режиссера Расторгуева похоронят в Москве 7 августа
Тела журналистов, убитых в Африке, доставили в столицу в ночь на воскресеньеПодробнее
 Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"
Как отметили в Союзе журналистов, погибших в ЦАР товарищей, предположительно, похоронят 8 августаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 августа6 фото
06 августа
Фотохроника 6 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев предупредил о потенциальном конфликте в случае принятия Грузии в НАТОЭкономикаШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСЭкономикаЕС обещал поощрять компании, ведущие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ миреКиев прокомментировал сообщения СМИ о пребывании Порошенко в ИспанииВ миреСвидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностьюВ миреВерховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой

Два правозащитных проекта Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия

Движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных" не получили президентских грантов, отказавшись от иностранных денег Подробнее

Пожарная сигнализация в Мосгорсуде сработала из-за замыкания в электрощитке

НОК Узбекистана включил российскую велогонщицу Забелинскую в сборную на Азиатские игры

В аэропорту Франкфурта начали эвакуацию из-за незаконно проникнувшего человека

Устроивший пьяный дебош чиновник отстранен от выборов в якутский парламент

Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"

Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"Во вторник в офисах tut.by и "БелаПАН" проходят обыски Подробнее

Норвегия и Британия будут патрулировать Балтику для противодействия российским подлодкам

Лондон снова пригласил экспертов ОЗХО помочь по "делу Эймсбери"

ИААФ отстранила от чемпионата Европы двух российских ходоков

Штрафы автопроизводителей за нарушение норм выбросов в ЕС оценили в 14 млрд евро

Координатора движения "Артподготовка" обвинили в содействии терроризму

В здании Мосгорсуда проведена эвакуация из-за пожарной тревоги

В Италии при сходе оползня погибли двое туристов

Население Австралии выросло до 25 млн человек на 30 лет быстрее, чем ожидалось

Скончался нарисовавший героев "Простоквашино" мультипликатор Аркадий Шер

"Трансконтейнер" отозвал иск к ФАС после согласования покупки Global Ports

Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство об аресте экс-главы НПО им. Лавочкина

Почта банк увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие в семь раз

Трамп предложил бизнесу выбирать между США и Ираном

Арест активов и банковских счетов компаний по делу Магомедовых продлен до ноября

Следователя управления СКР по Москве и адвоката обвинили в вымогательстве взятки

Турция собралась создать собственное космическое агентство

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 8 августа

В полиции Астрахани прокомментировали жесткое задержание 16-летней девушки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru