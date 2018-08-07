Глава самарского Минэкономразвития перейдет на работу в новую компанию Игоря Чайки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко займет должность операционного директора АО "Национальная инжиниринговая корпорация" (НИК), сообщила пресс-служба облправительства.

НИК занимается "крупными инжиниринговыми проектами, крупными стройками, крупными промышленными объектами", пояснил журналистам Кобенко. "Задача компании - сформировать в России новую модель строительства сложных промышленных объектов "под ключ" (. . .), реализовать сложные проекты в интересах наших крупных заказчиков: как госкорпораций, таких как "Ростех" и "Роскосмос", так и частных игроков, работающих на высокотехнологичном рынке", - сказал он.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в РФ существует одно АО "Национальная инжиниринговая корпорация", зарегистрированное в 2014 году под названием АО "Технологическая инженерная корпорация". Переименование состоялось в апреле 2018 года, одновременно в компании сменился гендиректор: им стал Алексей Трошин, на тот момент возглавлявший АО "ЭлТех СПб" - крупный инжиниринговый центр в Санкт-Петербурге.

Трошин должен стать владельцем 20% акций НИК, 80% будет принадлежать сыну генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорю, сообщало РБК со ссылкой на обоих предпринимателей. Осведомленный источник "Интерфакса" подтвердил, что Кобенко переходит работать именно в этот бизнес.

Кобенко был назначен на должность главы самарского Минэкономразвития в июне 2012 года. До этого он на протяжении 7 лет работал на "АвтоВАЗе", в том числе возглавлял дирекцию по экономике и планированию.

В 2016 году Кобенко победил в конкурсе на право занять пост генерального директора Российской венчурной компании (РВК). Но его переход на эту должность не состоялся.