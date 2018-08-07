Мосгорсуд отказался снять арест с акций ОЗК по делу братьев Магомедовых

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте акций ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) в рамках уголовного дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

"Постановлением Кунцевского суда Москвы от 23 апреля 2018 года по ходатайству следователя (Николая) Будило наложен арест на акции, собственником которых является холдинговая группа компаний "Сумма", ОАО "Объединенная зерновая компания" и еще пяти юридических лиц", - огласила материалы дела судья Мосгорсуда. Рассмотрев жалобу, она оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Как пояснила следователь, обеспечительные меры были приняты в отношении 49% акций ОЗК, принадлежащих ООО "Инвестор", "единственным участником которого является Магомедов Зиявудин Гаджиевич".

Со своей стороны представитель ОЗК заявил, что под арест попали акции как частных лиц, так и государства. При этом, по его словам, "арест наложен на ценные бумаги, которые не принадлежат подозреваемыми по данному уголовному делу", поскольку доказательств того, что ООО "Инвестор" подконтрольно Магомедову в представленных суду следствием документах нет.

Ранее в рамках дела братьев Магомедовых был наложен арест на банковские счета ОЗК и ряда других компаний, которые имеют отношение к группе "Сумма" и на доход от которых, по версии следствия, бизнесмены "финансировали свою преступную деятельность" и предполагаемое преступное сообщество.

Следствие обвиняет Зиявудина и Магомеда Магомедовых в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Последнему также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По мнению следователей, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на 2,5 млрд рублей.