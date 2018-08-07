Адвокат Сенцова заявил об ухудшении его состояния

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в колонии в городе Лабытнанги (ЯНАО), находится в плохом состоянии: у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

По словам защитника, у Сенцова плохо с сердцем, его два раза пытались уговорить выехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него плохая переносимость жары.

На вопрос, можно ли рассчитывать, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат заявил, что таких планов у его подзащитного нет, он также против перевода его в гражданскую больницу, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее, может лишь навредить ему".

Динзе также против перевода Сенцова в куда бы то ни было, поскольку тот, по его убеждению, "просто не выдержит этапирования и может умереть".

В минувшую субботу, когда украинца в колонии посетил священник, сообщалось, что угрозы здоровью Сенцова нет.

"Богдан Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов О.Г. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников", - сообщала на своем сайте пресс-служба УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима, его обвиняют в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов держит голодовку с 14 мая.