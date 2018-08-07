ВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отклонил иск низкобюджетной авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", к Минтрансу об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Верховный суд РФ решил в удовлетворении иска отказать", - заявил судья.

"Победа" требовала признать частично незаконными федеральные правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Их в конце прошлого года утвердил Минтранс, который наряду с Минюстом выступал ответчиком по иску. Согласно правилам, авиакомпании могут сами установить бесплатную норму ручной клади (но не менее 5 кг), а сверх нее обязаны брать в салон, без ограничения размера и веса, дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, лекарства, с ограничениями габаритов - рюкзак, детские коляски и люльки, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, запечатанные товары duty free.

Этот перечень содержится в 135-м пункте правил, который и требовала отменить "Победа". В компании убеждены, что этот пункт противоречит федеральным законам. "В соответствии с пунктом 133 правил без взимания дополнительной платы пассажиры имеют право провозить вещи, которые перечислены в этом пункте. Пункт 135 противоречит пункту 133 и уже поэтому не может существовать. Более того, пункт 135 противоречит пункту 3 статьи 786 Гражданского кодекса и пункту второму статьи 106 Воздушного кодекса, который имеет приоритет над федеральными авиационными правилами", - заявил в суде защищавший "Победу" адвокат Генрих Падва.

Гендиректор перевозчика Андрей Калмыков добавил, что пункт 135 не отвечает и требованиям безопасности. "Чтобы исполнить нормы Воздушного кодекса и установить размеры ручной клади, мы обратились в компанию-производителя самолетов Boeing с просьбой определить объем ручной клади, которую пассажир может безопасно разместить в салоне воздушного судна. На основании указания производителя мы установили норму провоза ручной клади - 36 см х 30 см х 27 см - и изготовили калибраторы. Но что нам говорит пункт 135 федеральных авиационных правил? Что сверх установленной нормы, прописанной в Воздушном кодексе и Гражданском кодексе, Минтранс своим подзаконным актом обязал нас провозить перечень вещей (из пункта 135 - ИФ). Мы считаем, что это не безопасно и противоречит действующему законодательству", - сказал глава компании.

В целом "Победа" считает, что регулятор не должен предъявлять к перевозчикам сервисные требования - в правилах должны быть прописаны только нормы безопасности. При этом компания предлагает оставить норму о бесплатной перевозке в салоне детских колясок и люлек, предметов необходимости людей с ограниченными физическими возможностями.

Представители Минтранса ходатайствовали об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что ведомством подготовлен и вынесен на публичное обсуждение проект изменений оспариваемых правил. "Истец говорит, что министерство транспорта выходит за пределы своих полномочий, устанавливая понятие "сверх нормы". Мы (проектом изменений правил - ИФ) во избежание всех недопониманий уходим от понятия "сверх нормы", включая перечень (из пункта 135 - ИФ) в пункт 133", - сказала представитель Минтранса.

Представитель Генпрокуратуры РФ поддержала ответчика. "Оспариваемые федеральные авиационные правила приняты в соответствии с приведенными нормами Воздушного кодекса и полномочиями министерства транспорта. Прошу в удовлетворении искового требования отказать", - сказала она.

Падва на это заявил, что "не услышал опровержения доводов" истца. "Министерство, насколько я понимаю, само понимает, что пункт 135 - конечно, дефектный. Поэтому они сейчас готовы отказаться от него вообще, перенеся положения этого пункта в пункт 133. Если посмотреть их ходатайство, они именно так и говорят: "Мы признаем 135-й пункт недействительным, поэтому не надо сейчас рассматривать иск". Я полагаю, что эта норма вредна и перевозчику, и гражданам, которые пользуются его услугами", - заявил в суде адвокат.