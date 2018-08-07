Суд в Ярославле отклонил четыре жалобы на арест сотрудников ФСИН по делу о пытках

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд по делу об избиении осужденного Евгения Макарова во вторник отклонил все четыре ходатайства защиты обвиняемых, которые просили заменить арест на более мягкую меру пресечения, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Четвертая апелляция поступила от адвоката арестованного на два месяца сотрудника колонии Игоря Богданова. Жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции об аресте - без изменения.

Ранее во вторник областной суд отклонил три ходатайства об отмене арестов сотрудников ярославской ИК-1 Сергея Драчева, Алексея Бровкина и Сергея Ефремова.

В суде защитник Богданова заявил, что в деле отсутствует обоснованность причастности его клиента к преступлению. "Неисследованные доказательства не могут быть в основе принятия решения по мере пресечения. Из материалов, предоставленных в суд об обоснованности причастности моего доверителя, не следует, что он как-либо причастен", - заявил адвокат. Сам Богданов отказался от участия в процессе.

Потерпевший Макаров присутствовал в суде по видеосвязи из колонии.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования арестованы 11 человек, заместитель начальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.