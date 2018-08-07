Водителям грузовиков упростили оформление на паромную переправу в Крым

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Компания "Морская дирекция" - оператор паромной переправы через Керченский пролив - со среды, 8 августа, меняет схему движения грузового транспорта в республику Крым, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона во вторник.

"Все операции по оформлению грузовых автомобилей на паромную переправу можно будет осуществлять на накопительной площадке "Кавказ-3" между поселками Батарейка и Ильич Темрюкского района Краснодарского края. Таким образом, отменяется необходимость заезда грузового транспорта на площадку в городе Славянск-на-Кубани. Она 13 августа прекратит свою работу", - говорится в пресс-релизе.

Это позволит сократить время на перевозку фур через переправу, считают в крымском Минтрансе.

Ранее ООО "Морская дирекция" упростила порядок следования грузовиков из порта "Крым".

Переправа сейчас может перевозить более 2,5 тыс. грузовых автомобилей в сутки.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") с середины мая этого года после открытия движения легковых машин и автобусов по самому длинному в России 19-километровому мосту через Керченский пролив используется в основном для перевозки фур между полуостровом и Краснодарским краем. Раньше паромами активно возили между двумя регионами юга РФ легковушки и автобусы. Грузовики по Крымскому мосту пустят в октябре.