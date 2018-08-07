Работник "Башнефти" погиб в Уфе, упав в шахту лифта

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гострудинспекция Башкирии устанавливает обстоятельства гибели работника в ОАО "Башнефть-Новойл" (филиал АНК "Башнефть") в Уфе, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

По предварительным данным, 6 августа при неизвестных обстоятельствах оператор технологических установок упал в шахту лифта реакторного блока.

"На место происшествия вызвана скорая помощь, которая констатировала смерть работника", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет проверено соблюдение норм охраны труда на предприятии, в том числе в части обучения работников безопасным методам работы.

В "Башнефти" агентству "Интерфакс" сообщили, что для выяснения причин случившегося создана комиссия.