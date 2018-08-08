Гребень паводка из Забайкалья миновал Хабаровск

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды у Хабаровска, по данным на 8 августа, составил 478 см, за сутки вода упала на пять см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю в среду.

"В настоящее время гребень паводка смещается ниже по течению реки. По прогнозу гидрологов, по мере его продвижения в населенных пунктах уровни воды могут достигать неблагоприятных отметок, но опасных значений не ожидается", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, паводковая волна смещается к Комсомольску-на-Амуре. 11-13 августа здесь прогнозируются отметки 430-500 см при неблагоприятном явлении 450 см, опасном - 650 см.

"В настоящее время в Хабаровске и Хабаровском районе продолжают работать оперативные группы МЧС России. Всего в готовности к реагированию в крае находятся 52 группы пожарно-спасательных формирований в составе 220 человек и 104 единиц техники, в том числе и плавсредства", - отмечается в сообщении.