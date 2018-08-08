Синоптики предупредили о возможном возникновении смерчей в Сочи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ливни с грозами и градом ожидают в Сочи, непогода продержится до 10 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на данные синоптиков.

"8-го, а также в течение суток 9 и 10 августа на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В этот же период в Сочи будет сохраняться опасность формирования смерчей над морем.

Прогнозируется резкий подъем уровня воды в реках, на отдельных малых водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне.

В связи со складывающими погодными условиями спасатели рекомендует соблюдать требования безопасности.