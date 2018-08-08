В России

Умер советский журналист Михаил Лещинский

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Умер военный корреспондент Михаил Лещинский, говорится в сообщении на сайте Союза журналистов России.

"Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Борисович Лещинский, один из самых известных советских военных корреспондентов, политический обозреватель Гостелерадио СССР, тележурналист, глазами которого мы видели войну в Афганистане. Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными. Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий", - говорится в сообщении.

Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Лещинского, отмечается в сообщении.

Лещинский родился 16 апреля 1945 года. Автор документальных фильмов и многосерийных циклов об истории и судьбах участников Второй Мировой войны, а также репортажей и фильмов о войне в Афганистане, где он четыре года работал военным корреспондентом.

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