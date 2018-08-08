В ФАС рассказали о выгоде предустановки российского софта на смартфоны

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Инициатива Федеральной антимонопольной службы, согласно которой производителей компьютеров и смартфонов обяжут устанавливать на них отечественные аналоги программного обеспечения, оставит в выигрыше как потребителей, так и всех участников рынка, уверен замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Участники рынка с большой заинтересованностью относятся к этим нашим инициативам, это касается и компаний, это касается и потребителей. В этом смысле ситуация, как учит классика конкурентного законодательства, - "win-win", то есть то, что дает эффект абсолютно всем вовлеченным в этот процесс заинтересованным лицам", - заявил в интервью "Интерфаксу" Голомолзин.

По его словам, этот вопрос предусмотрен "дорожной картой" по развитию конкуренции в сфере IT как составная часть общей "дорожной карты", принятой в рамках Национального плана по развитию конкуренции. "Эта "дорожная карта" появилась, в том числе, с учетом опыта рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Впрочем, нужно заметить, что дела о нарушениях антимонопольного законодательства рассматриваются в соответствии с установленным порядком, как правило, по заявлениям компаний, чьи интересы и законные права были нарушены вследствие ограничения конкуренции", - сказал замглавы ФАС.

Он отметил, что в "дорожной карте" речь идет не только и не столько о защите конкуренции - речь идет о развитии конкуренции".

"Она предполагает в развитие конкуренции разработку соответствующих правил игры, расширение добросовестных практик и соответствующие мероприятия в ней прописаны. Предполагается, что будет создана рабочая группа по продвижению соответствующих мероприятий "дорожной карты", они будут реализовываться в течение трех лет, какие-то раньше, какие-то позже", - сообщил Голомолзин.

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", подготовка закона, обязывающего производителей смартфонов и компьютеров устанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений перед продажей, запланирована к апрелю 2019 года. Соответствующая инициатива содержится в оказавшейся в распоряжении издания "дорожной карте" по развитию конкуренции на 2018-2020 годы, которую ФАС внесла в правительство. Проект "карты" был подготовлен в апреле на фоне жалоб в ФАС о приложениях на мобильных устройствах, которые "устанавливаются автоматически и без возможности удаления", отмечает "Ъ".

Документ также предполагает обеспечение возможности удалять предустановленные программы и приложения, за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС.