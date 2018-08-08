СКР возбудил дело из-за крушения Ми-2 на Кубани

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело открыто после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, в котором погиб пилот, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.
"Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 2 августа в 7:45 при выполнении авиационно-химических работ на рисовых полях в районе станицы Новомышастовской Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2 бортовой номер RA-15652. Находившийся на борту 49-летний пилот погиб на месте крушения. Воздушное судно значительно пострадало и обгорело.
Ранее сообщалось, что по данным Межгосударственного авиационного комитета, упавший Ми-2 принадлежал ООО "КАВКАЗТРАНС" (Кабардино-Балкарская Республика).