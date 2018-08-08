В Самаре задержан за взятку начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника самарской полиции, задержанного после получения крупной суммы от местного жителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в среду.

Согласно материалам управления ФСБ России по Самарской области, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков одного из отделов УМВД по Самаре получил 600 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемого в выращивании конопли.

После этого полицейский был задержан сотрудниками ФСБ.

Сотруднику полиции инкриминируется часть 5 статьи 290 УК РФ (взятка).

Со свой стороны, региональное управление МВД РФ назначило служебную проверку в отношении задержанного. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркивают в ведомстве.