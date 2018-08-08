Мосгорсуд признал законным приговор экс-зампреду правительства Коми по "делу Гайзера"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "дела Гайзера", бывшему зампреду правительства Коми Константину Ромаданову, осужденному на семь лет колонии за участие в организованном преступном сообществе, взяточничество и легализацию преступных доходов.

"Приговор Замоскворецкого суда Москвы от 31 мая 2018 года оставлен без изменений, апелляционная жалоба, поданная в защиту Ромаданова - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду. Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению. Суд апелляционной инстанции отказался снизить срок наказания осужденному или заменить его на условное.

Как сообщалось, Замоскворецкий суд приговорил Ромаданова к семи годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации имущества, полученного в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Поскольку Ромаданов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело было выделено из основного, большого дела в отношении экс-руководства Коми и рассматривалось в суде отдельно.

Согласно приговору, экс-зампред правительства Коми был участником созданного предпринимателем Александром Зарубиным организованного преступного сообщества, в состав которого входили и руководство которым осуществляли, в том числе, высокопоставленные должностные лица республики.

Кроме того, как установили следствие и суд, Ромаданов в составе организованных групп получил две взятки. Первую в 2009-2015 годах, на общую сумму не менее 36 млн рублей, от Александра Сердитова за назначение последнего сначала на должность директора "Сыктывкарского ликеро-водочного завода" и впоследствии - руководителя администрации главы Коми и правительства республики, а также за общее покровительство по службе. Вторую - в 2014 году путем вымогательства от бывшего сенатора от Коми, бизнесмена Евгения Самойлова в виде доли в капитале компании "Автоцентр", рыночная стоимость которой оценивается в 160 млн рублей, за общее покровительство деятельности предпринимателя в республике.

К рассмотрению уголовного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и его тринадцати подельников Замоскворецкий суд приступил в декабре 2017 года.