В мордовской больнице пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Мордовии проводят проверку в связи с инцидентом в районной больнице, где из-за неработающего лифта пациентке с травмированной ногой пришлось самостоятельно спускаться от врача к выходу.

"8 августа в ряде СМИ было размещено сообщение о том, что в районной больнице в городе Ковылкино 70-летняя пенсионерка со сломанной ногой ползла по лестнице с 3-го на 1-й этаж. Лифт в больнице не работает, пандусов и колясок нет", - сообщает пресс-служба СУ СКР по республике в среду.

Организована проверка на предмет безопасности оказываемых медучреждением услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В местных СМИ со ссылкой на дочь потерпевшей сообщается, что в больнице пенсионерке сделали рентген, оказали помощь, после чего врач запретил ей наступать на сломанную ногу. Из-за неработающего лифта пенсионерке пришлось "буквально ползком спускаться с третьего этажа до выхода из больницы".