Россельхознадзор разрешил белорусскому "Савушкину продукту" поставки молочной сыворотки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки в Россию деминерализованной молочной сыворотки с двух белорусских предприятий - ОАО "Савушкин продукт" (Брест) и его производственного филиала в Пинске.

Решение принято в рамках исполнения "дорожной карты" по снятию взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год.

Служба также учла многочисленные обращения ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД о существующей потребности в молочном сырье (в частности деминерализованной молочной сыворотки) для производства кондитерской продукции в России.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии молока и молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра (эта продукция направлялась на переработку или розлив в более мелкую тару). В конце месяца запрет был снят. Россельхознадзор утвердил список предприятий, которым разрешены поставки: это ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

Эти компании получили право поставлять в Россию молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые, сыворотку молочную наливную, концентрированную, сухую, концентрат сывороточный и молочного белка в таре более 2,5 литра.