Сестра Сенцова заявила о его катастрофическом состоянии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сестра осужденного в РФ за террористическую деятельность режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что ее брат находится в катастрофическом состоянии.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Каплан на своей странице в фейсбуке в среду.

По ее словам, брат "спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких". "Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - добавила Каплан.

Она отметила, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу, ближе к месту прописки. "Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - рассказала сестра осужденного.

Об ухудшении состояния Сенцова также заявил его адвокат.

Между тем накануне в главке ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением тюремных и гражданских врачей.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание в Крыму террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим причинам".