Число жертв июльского пожара в Сочи достигло 11 человек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Число жертв крупного пожара в самовольно возведенной гостинице в Сочи возросло до 11 человек, обвинение в гибели людей предъявлено владельцу незаконной постройки, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю в среду.

"Поступила информация, что в медицинском учреждении скончалась женщина, пострадавшая при пожаре 30 июля. Таким образом, погибшими считаются уже 11 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Обвинение в оказании услуги ненадлежащего качества предъявлено мужчине, который возвел незаконную постройку (ч.3 ст.238 УК РФ). "Мужчина вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и сотрудничает со следствием", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, ранним утром 30 июля произошло возгорание здания на улице Просвещения. Очаг находился в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседние пристройки, которые хозяин сдавал за плату отдыхающим.

На месте происшествия были обнаружены тела восьми человек, в том числе ребенка. В больницу для оказания медицинской помощи были доставлены двое взрослых и 16-летний подросток. Позднее, в ходе дополнительного осмотра сгоревшего строения следователем и разбора завалов были найдены тела еще двух погибших.