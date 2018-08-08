Профильный комитет Совфеда поддержал законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Совете Федерации поддерживают законопроект, позволяющий президенту определять категории лиц, которые имеют право приобретать российское гражданство в упрощенном порядке, сообщил глава профильного комитета Андрей Клишас.

"Законопроект позволит принять в российское гражданство в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима", - говорится в сообщении.

Как отметил Клишас, в законопроекте содержатся также дополнительные преференции по приобретению российского гражданства в упрощенном порядке. Так, участники госпрограммы по переселению соотечественников, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство, смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке по месту пребывания, в том числе в выбранном для проживания регионе.

Данный законопроект был внесен в Госдуму правительством накануне. Как отмечается в пояснительной записке к документу, практика применения действующего закона "О гражданстве РФ" в отношении граждан Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке, показала, что существующее требование о наличии у участников Государственной программы регистрации по месту жительства является препятствием для приобретения ими российского гражданства".

Правительство обращает внимание на то, что указанные граждане обычно проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию. "В результате возникает рынок криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации, что выявляется правоохранительными органами при обращении таких лиц с заявлениями о приеме в гражданство РФ и влечет отказ в его предоставлении", - поясняют авторы проекта закона.

Они также обращают внимание на то, что условие о наличии у участника госпрограммы разрешения на временное проживание в РФ или вида на жительство "предусмотрено законопроектом в целях обеспечения безопасности РФ и недопущения распространения опасных заболеваний на ее территории".

При оформлении данных документов в целях защиты граждан РФ иностранцы обязаны пройти медосвидетельствование, по результатам которого выдается документ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, уточняется в пояснительной записке. Здесь же указывается, что иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, "что является необходимой мерой в целях обеспечения безопасности РФ в условиях возрастающей террористической угрозы".

Предполагается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении трех месяцев после его официальной публикации.