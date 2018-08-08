В МИД РФ опровергли сообщения греческих СМИ о подготовке протестов в Салониках

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли сообщения греческих СМИ о подготовке Россией протестных акций в Салониках во время проведения там международной выставки в сентябре.

"В материале греческой газеты Kontra News нет ни слова правды", - говорится в сообщении МИД РФ на странице ведомства Вконтакте.

"Россия никогда не посягала на суверенитет, общественный порядок или государственную безопасность Греции. Зачем нашей стране заниматься срывом мероприятий в Греции?" - подчеркивают на Смоленской площади.

"Такие недружественные и, откровенно говоря, глупые выпады в адрес России позорят греческую журналистику. Домыслы Kontra News звучат абсурдно на фоне нашего теплого и уважительного отношения к Афинам как к равноправному партнеру", - добавили в дипломатическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что "23 июля этого года в греческой газете Kontra News вышла статья под заголовком "Кто разрабатывает план срыва международной выставки-ярмарки в Салониках: беспорядки готовят представители черного фронта националистов и связанные с Москвой силы; мобилизуются нелегальные квазигосударственные структуры".

"Ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах Греции, издание утверждает, что некие греческие банды уличных хулиганов, "финансируемые из черных касс Путина", ведут подготовку к протестным акциям в Салониках во время открытия там в сентябре этого года ежегодной Международной межотраслевой выставки-ярмарки", - заявили в МИД РФ.