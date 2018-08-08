ФСИН проверит информацию об избиении заключенных колонии в Мордовии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Мордовии проверяет информацию о превышении полномочий сотрудниками исправительной колонии №4.

В пресс-службе управления не поясняют, какие именно сведения проверяются.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что проверка могла быть начата в связи с информацией, опубликованной на ресурсе Gulagu.net.

Так, 9 июля там было размещено открытое письмо адвоката Андрея Виканова, который сообщил об избиении своего подзащитного Романа Ляшенко.

"Осужденный пожаловался мне на сотрудников ФКУ ИК 4 УФСИН по РМ (...), которые 2 июля нанесли ему многочисленные телесные повреждения", - написал адвокат. По словам осужденного, это произошло в помещении медицинской части здания ШИЗО-ПКТ колонии.

Осужденный также сообщил адвокату, что один из двоих применивших к нему насилие сотрудников колонии "любит избивать и унижать осужденных, в частности его".

"Надеюсь, на этот раз насилие не останется безнаказанным. Телесные повреждения Ляшенко зафиксированы мной на фото", - написал защитник. Адвокат Виканов уточнил, что у его подзащитного были множественные гематомы и кровоподтеки.

"После произошедшего я написал заявления в ФСИН и следственный комитет. От СКР получил уведомление, что заявление зарегистрировано", - сказал защитник.

Адвокат уточнил, что Ляшенко 1982 г.р. был осужден судом Подмосковья в 2017 году за незаконный оборот наркотиков.

Представитель республиканского СКР сообщил "Интерфаксу", что следственные органы в настоящее время расследуют уголовное дело по ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий сотрудниками колонии №4 в отношении ряда осужденных.

"Обстоятельства, изложенные в заявлении адвоката, представляющего интересы осужденного Ляшенко, также будут проверены в рамках этого уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Колония №4 расположена в поселке Ударный Зубово-Полянского района Мордовии.