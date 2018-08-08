Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Осужденный Олег Сенцов отказался от встречи со священником, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу.

"Сегодня епископу Апостольской православной церкви (АПЦ) Григорию Михнову-Вайтенко было повторно отказано в посещении Олега Сенцова, поскольку Олег Сенцов согласия на данную встречу не давал", - говорится в сообщении.

Встреча осужденных со священнослужителями регламентирована статьей 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ: по письменному заявлению осужденного к нему приглашается священнослужитель для проведения личной беседы и совершения церковных таинств.

"Никаких заявлений на встречу с епископом Апостольской православной церкви Григорием Михновым-Вайтенко от Сенцова в администрацию исправительного учреждения не поступало. Более того, несколькими днями ранее, 4 августа, во время посещения ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу настоятелем храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги иереем Богданом Василюком осужденный Олег Сенцов также отказался от общения со священником, сообщив, что не нуждается в духовном окормлении", - отметили во ФСИН. Отмечалось, что он отказался побеседовать со священником наедине и исповедоваться.

Ранее в среду сестра Сенцова заявила о его катастрофическом состоянии. "Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - указала Наталья Каплан на своей странице в фейсбуке. Об ухудшении состояния Сенцова также заявил его адвокат. Во ФСИН между тем состояние заключенного оценивают как удовлетворительное.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в создании на территории Крыма террористического сообщества.

С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.