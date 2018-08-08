Приход в Колпино оштрафовали на 300 тыс. рублей за строительство торгового павильона

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по Санкт-Петербургу оштрафовала на 300 тысяч рублей приход Свято-Троицкого собора в Колпино за незаконное строительство торгового павильона площадью 25 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ведомства.

"Приход оштрафован за самовольное производство работ, неисполнение обязанностей по получению ордера до начала строительства, за отсутствие ограждения при строительстве и информационного щита", - сказал собеседник.

В ведомстве уточнили, что на земле, которая ранее была в аренде у прихода, из бруса был построен торговый павильон. Нарушения были обнаружены 23 мая.

О дальнейшей судьбе постройки в ГАТИ не сообщили.

6 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий правила сноса "самостроя" и защиты прав добросовестных собственников таких сооружений. Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля этого года.

Подписанный закон уточняет понятие "самовольная постройка", определяется, что постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент обнаружения строения.