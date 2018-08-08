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Что произошло за день: среда, 8 августа

Падение рубля на фоне санкционных ожиданий и формулировки вопроса на референдум о пенсионном возрасте

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Коммерсантъ" выяснил, что законопроект о санкциях в отношении России, подготовленный группой сенаторов США, предусматривает сведение ограничительных мер в единую систему.

- На фоне ожиданий новых ограничений рубль упал к евро до отметки в 75 рублей, а к доллару - до 65 рублей.

- Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.Та группа, которая первой проведет собрания подгрупп в необходимом числе регионов, соберет подписи и пройдет регистрацию, получит возможность провести референдум.

- Китай решил ввести 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд с 23 августа в ответ на действия США.

- "Победа" с 28 октября начнет брать дополнительную плату (25 евро) за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах, регистрация онлайн бесплатна.

- ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении "большой тройки" операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга: до конца сентября ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" окончательно отменят внутрисетевой роуминг для своих абонентов в России.

- Стало известно, что супруга президента Сирии Башара Асада Асма проходит лечение в одной из больниц Дамаска от онкологического заболевания, злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена у Асад на ранней стадии.

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